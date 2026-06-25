《中國要聞》「1點點」回應食安疑慮：茶葉及原物料絕非三無產品

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中國食品安全網近日在全國網絡餐飲食品安全調研中發現，多家「1點點」門店存在隨意更改效期標籤，使用隔夜過期食材等食品安全問題。另有多家門店一線食品操作人員全程未規範佩戴口罩、手套，佩戴首飾直接徒手製作飲品；部分門店食品操作台面擺放已燃盡的蚊香殘渣，操作台下方堆放大量拆封未使用的蚊香等。



「1點點」官方微博昨（24日）發文致歉，並作出整改聲明。今日午間，1點點官方微博再發布「1點點門店食品安全補充說明」，強調所有茶葉及所有原物料均採購自具備合法資質的正規供應商，每批次均有完整的供應商資質、檢驗報告和溯源信息，絕非「三無產品」（無生產日期、無生產廠家、無生產地址）。



說明指出，報道中涉事門店出現的茶葉無標籤情況，經核查，是店員在將大包裝拆包分裝時、未按規定張貼分裝標籤所致。這是門店執行環節的偏差，並不代表1點點使用了來源不明、信息缺失的產品。



1點點表示，已將「原料分裝貼標流程是否合規」列為全國門店稽核的重點之一，由總部專項組逐一驗收，不合格門店絕不允許營業，並啟動解約程序。公司誠懇接受媒體和公眾的監督，也感謝指出問題的報道。但堅決反對個別主體將門店操作違規片面解讀為「品牌使用三無產品」，並以此散布不實信息、誤導公眾。對於惡意造謠、傳謠，損害公司聲譽的行為，將堅決採取法律手段維護自身合法權益。



*去年初進軍香港*



公開信息顯示，「一點點」是台灣茶飲品牌「50嵐」北區代理商於2010年赴上海創立的品牌，2011年正式進入內地市場並加速擴張，目前其全球門店超過5000家。2025年1月，「1點點」香港首店正式營業，目前在香港有兩家門店。

《經濟通通訊社25日專訊》