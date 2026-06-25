【中東戰火】王毅與巴基斯坦外長通話，呼籲盡快恢復霍爾木茲海峽通航

外交部長王毅24日晚應約同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。他呼籲盡快恢復霍爾木茲海峽正常通航，以實際行動幫助確保全球工業和供應鏈的穩定。



《新華社》報道，達爾通報了伊朗與美國開啟新階段談判有關情況，感謝中方始終堅定支持巴方和平斡旋努力。王毅感謝巴方第一時間通報伊美新階段談判情況，表示中方將一如既往支持巴基斯坦和志同道合的國家繼續發揮建設性作用，願同巴方保持密切溝通協調。



王毅指出，下階段應重點做好三件事。一是鞏固全面停火止戰局面，絕不能重燃戰火。伊美諒備符合伊朗根本和長遠利益，也符合國際社會普遍期待。中方願同各方一起堅定支持談判排除干擾推進下去。二是盡快恢復霍爾木茲海峽正常通航，確保全球產供鏈穩定。三是支持中東國家盡快改善彼此關係，探討新的地區安全架構。包括海灣在內的中東地區不能再成為大國博弈角斗場和地緣政治犧牲品，地區國家應堅持真正的戰略自主，把命運切實掌握在自己手中。



《路透》當天早些時候報道稱，航運數據顯示，三艘載有500萬桶原油的滯留油輪正在駛離霍爾木茲海峽，其中兩艘正駛往亞洲。

《經濟通通訊社25日專訊》