《神州債市》人行據悉牽頭加強信用評級監管，部分AAA級發行人或遭下調

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據《彭博》報道，中國監管部門據悉推動境內評級機構遏制債券AAA評級過度集中的現象。此舉旨在提升評級質量，增強評級對不同發行主體信用風險的識別和區分能力。



知情人士透露，此項工作由人行牽頭推進，監管方要求評級機構對所覆蓋的發行人進行篩查，並評估其中部分主體是否已不再符合更新後的AAA評級標準。知情人士並稱，儘管評級機構在決定下調評級時會綜合考量多項因素，債券發行定價與同期限國債的殖利率利差超過200個基點的發行人，可能面臨較高的失去AAA評級的風險。



報道指中國境內債券市場長期以來存在評級虛高問題，這導致評級結果的風險揭示功能弱化。遏制AAA評級過度集中將有助於提升評級質量，但短期內，如果發行人評級遭下調，其債券可能在二級市場面臨拋壓，推動相關主體的信用利差走闊，提高企業未來發債融資的成本。



*6000多家信用債發行人近三成有AAA評級*



據監管通報，截至今年一季度末，中國6000多家信用債發行人中，27%擁有AAA級評級，32%獲得了AA+評級。相比之下，根據彭博匯總的數據，美國存續公司債中獲得國際三大評級機構任何一家AAA評級的比例不足1%。



近年集中於房地產的信用違約事件，進一步放大了評級預警滯後的弊端。以萬科為例，這家陷入困境的開發商去年底尋求推遲兌付境內票據，彼時評級仍為AAA級。12月初，萬科終止與境內評級機構的合作。

《經濟通通訊社25日專訊》