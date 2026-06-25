《神州能源》中國發電裝機容量突破40億千瓦，位居全球首位

據國家能源局消息，截至2026年5月底，全國發電裝機容量達到40.1億千瓦，規模位居全球首位，並已超過美國、歐盟、印度、日本、俄羅斯發電裝機總和。2010年至2025年，中國發電裝機年均增速達到9.7%，高於美國(1.7%)、歐盟(3.2%)、印度(7.1%)、日本(2.9%)和俄羅斯(1.2%)。



*非化石能源裝機佔比提升至62%*



從裝機結構上看，非化石能源裝機快速增長，成為增量絕對主體。煤電裝機佔比從2010年的61%下降至2026年5月的32%；非化石能源裝機佔比由2010年的25%提升至2026年5月的62%；2010年以來，非化石能源新增裝機佔全部新增裝機的比重達到74%；可再生能源裝機佔比由2010年的24%提升至2026年5月的61%；2010年以來，可再生能源新增裝機佔全部新增裝機的比重達到73%。其中，風電、太陽能新增裝機佔全部新增裝機的比重分別達到21%、43%。



從增長速度看，中國發電裝機容量每新增10億千瓦所需的時間不斷縮短。2011年中國發電裝機容量突破10億千瓦（10.6億千瓦），2019年突破20億千瓦（20.1億千瓦），2024年4月突破30億千瓦（30.1億千瓦），2026年5月底突破40億千瓦，每新增10億千瓦所需時間從8年、5年縮短至約2年。

《經濟通通訊社25日專訊》