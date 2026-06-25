《行業數據》中汽協：5月中國品牌乘用車銷售量環比增5.7%，同比增4.2%

據中國汽車工業協會統計分析，2026年5月，中國品牌乘用車共銷售168.9萬輛，環比增長5.7%，同比增長4.2%，佔乘用車銷售總量的75%，銷量佔有率比去年同期提升6個百分點。



2026年1-5月，中國品牌乘用車共銷售732.6萬輛，同比下降3.1%，佔乘用車銷售總量的71%，銷量佔有率比去年同期提升2.2個百分點。

《經濟通通訊社25日專訊》