  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

25/06/2026 14:14

《行業數據》中汽協：5月中國品牌乘用車銷售量環比增5.7%，同比增4.2%

　　據中國汽車工業協會統計分析，2026年5月，中國品牌乘用車共銷售168.9萬輛，環比增長5.7%，同比增長4.2%，佔乘用車銷售總量的75%，銷量佔有率比去年同期提升6個百分點。

　　2026年1-5月，中國品牌乘用車共銷售732.6萬輛，同比下降3.1%，佔乘用車銷售總量的71%，銷量佔有率比去年同期提升2.2個百分點。
《經濟通通訊社25日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談...

25/06/2026 10:01

中東戰火

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區