《行業數據》中汽協：5月中國品牌乘用車銷售量環比增5.7%，同比增4.2%

據中國汽車工業協會統計分析，2026年5月，中國品牌乘用車共銷售168.9萬輛，環比增長5.7%，同比增長4.2%，佔乘用車銷售總量的75%，銷量佔有率比去年同期提升6個百分點。
2026年1-5月，中國品牌乘用車共銷售732.6萬輛，同比下降3.1%，佔乘用車銷售總量的71%，銷量佔有率比去年同期提升2.2個百分點。
《經濟通通訊社25日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
25/06/2026 14:14
據中國汽車工業協會統計分析，2026年5月，中國品牌乘用車共銷售168.9萬輛，環比增長5.7%，同比增長4.2%，佔乘用車銷售總量的75%，銷量佔有率比去年同期提升6個百分點。
2026年1-5月，中國品牌乘用車共銷售732.6萬輛，同比下降3.1%，佔乘用車銷售總量的71%，銷量佔有率比去年同期提升2.2個百分點。
《經濟通通訊社25日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF