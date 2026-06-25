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AH股新聞

25/06/2026 14:48

《中國要聞》「美麗中國」全民行動5年計劃出台，明確15條舉措

　　生態環境部今日舉行6月例行新聞發布會。會上介紹，生態環境部、中央宣傳部、中央社會工作部等六部門聯合印發《美麗中國建設全民行動促進計劃（2026-2030年）》，目標是到2030年，美麗中國建設文化支撐更加堅實，公眾生態文明素養顯著提升，綠色低碳生活方式蔚然成風，美麗中國建設全民行動體系基本形成。

*探索建立商業折扣等激勵機制，引導生活方式綠色轉型*

　　《促進計劃》提出了15條具體舉措：在弘揚生態文化方面，提出依托博物館、展覽館、科教館等，增加生態文化展示與體驗等服務功能；推動生態文化融入旅遊發展，打造生態文化旅遊精品線路和特色產品。

　　在促進公眾參與方面，深化環保設施向公眾開放，鼓勵有條件、有能力、有意願的行業企業應開盡開；統籌整合志願服務陣地資源，拓寬公眾參與渠道，培育管理規範、素質過硬的志願服務隊伍，打造「美麗中國，志願有我」等品牌項目。

　　在引導生活方式綠色轉型方面，聚焦公眾吃、穿、住、行、用、遊等領域，探索建立積分兌換、商業折扣、公共服務兌換等多元激勵機制，激發全民踐行綠色低碳行為的內生動力等。
《經濟通通訊社25日專訊》

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