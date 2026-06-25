《神州金融》國際金價波動加劇，工行、建行等停辦代理上金所個人貴金屬競價交易業務

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經歷多年漲勢的黃金和白銀近幾個月來價格出現逆轉，中國一些大型銀行即將停辦代理個人貴金屬競價交易業務。工商銀行(01398)(滬:601398)昨發布公告指出，自7月24日日終清算時起，停辦代理上海黃金交易所個人貴金屬競價交易業務。該行建議現有客戶在此之前賣出或平倉。



建設銀行(00939)(滬:601939)今日亦發布了相關公告稱，該行將於7月24日日終清算時起關閉代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務功能。關閉的業務品種包括：Au99.99、Au100g、PGC30g、Au、mAu、Ag等。建行呼籲有上述持倉、現貨庫存的客戶，盡快通過建設銀行手機銀行、網銀渠道進行賣出或平倉操作。



廣發銀行則在22日發公告，要求客戶在25日（今日）下午3時30分前平倉貴金屬頭寸，否則將於6月30日前強制平倉。公告同時指出，投資人仍可將資金投入黃金積存或追蹤貴金屬的ETF。



另外，廣發銀行、中國銀行(03988)(滬:601988)、華夏銀行(滬:600015)均在22日發布公告，上調代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務延期合約保證金比例。其中，中國銀行稱，自6月24日收盤清算時起，黃金延期合約的客戶保證金比例由99.9%調整為120%，白銀延期合約的客戶保證金比例由99.96%調整為119.91%。廣發銀行則將保證金比例由100%調整至140%。



*業內人士：本次收緊源於市場極端波動與銀行風控等*



現貨黃金本周跌破每盎司4000美元，延續自1月接近5600美元歷史高點以來的跌勢。過去兩年，金價上漲了一倍多，但美伊戰爭爆發後，通脹擔憂加劇，市場預期利率將維持在高位，金價漲勢也隨之逆轉。



《大河財立方》引述業內專家認為，本輪集中收緊源於市場極端波動、銀行逆周期風控與監管引導等因素，機構進一步壓縮短線投機空間，抬高交易門檻，減少投資者非理性博弈。



報道引述中國郵政儲蓄銀行(01658)(滬:601658)研究員婁飛鵬表示，銀行上調代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務延期合約保證金比例，其主要因素一是國際金價波動加劇，地緣政治與美聯儲政策預期相互交織，導致貴金屬價格日內振幅擴大；二是銀行主動進行逆周期調節，提前釋放風險信號，避免極端行情下發生系統性違約事件；三是銀行壓降高風險投機性業務，引導個人投資者理性參與貴金屬投資。卜

《經濟通通訊社25日專訊》