《神州能源》路透：中國國有油企正考慮恢復進口伊朗原油

據《路透》報道，多位業內人士透露，中國國有煉油企業正在考慮恢復採購伊朗原油，但來自其他供應來源的競爭以及國內燃料需求下降將削弱其購買意願。若購油得到落實，這將是自2019年以來首次。當時在美國總統特朗普首個任期內重新對伊朗石油出口實施制裁後不久，中石化(00386)(滬:600028)和中國石油(00857)(滬:601857)曾採購過伊朗原油。



其中三位消息人士（均為中國國有油企的官員）稱，中石油和中石化目前正在評估恢復與伊朗交易所需的銀行、保險和航運方面的條件。其中一位消息人士指出，當前並不缺油，因為來自沙特、科威特和伊拉克的原油出口正在增加。該消息人士補充稱，目前尚不清楚哪些銀行能夠為這些交易提供融資和清算服務，也不確定伊朗是否具備足夠的航運能力來交付這些貨物。



另一位中國國有油企官員表示，由於國內需求疲軟，國有企業也不太可能恢復採購伊朗原油，因為中國燃料和石化產品的消費下降幅度已超過近期原油進口和煉廠加工量的降幅。



據三名中國消息人士中的兩人表示，在國有大型油企中，中石化可能會成為更積極的買家。中石化曾是伊朗最大的單一客戶之一，由於面臨更為嚴峻的原油供應削減，自5月以來不得不動用商業庫存，因此需要補充庫存。



一位與伊朗國家石油公司(NIOC)關係密切的行業官員表示，中石化曾在3月根據此前30天的豁免期向伊朗國家石油公司詢價，但因時間窗口過短無法完成交易，最終決定放棄採購。該官員稱，在北京和上海各設有一個營銷團隊的NIOC預計，未來幾天內中國國有油企將重新表現出興趣。NIOC將成為豁免期下原油交易的唯一合同方，俄羅斯主要出口級別的ESPO混合原油將作為潛在新交易談判的定價參考。

《經濟通通訊社25日專訊》