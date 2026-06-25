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AH股新聞

25/06/2026 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.36%，半導體、券商板塊勁揚

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日收升0.36%，半導體、券商板塊上漲
▷ 半日成交額24227億元，較上日增16%
▷ 券商暫停跨境TRS新增，存量規模2000-3000億元

　　滬深股市震盪拉升，滬指上午收升0.36%，深成指漲1.46%，創業板指漲2.01%。兩市半日成交額24227億元（人民幣．下同），較上個交易日回升3371億元或16%。

　　盤面上，半導體反覆活躍，整體指數收升3.7%，中微半導(滬:688380)升20%封板，佰維存儲(滬:688525)漲近12%。6月24日，美光盤後大漲16%，公司預計第四財季經調整營收490億美元至510億美元，高於市場預期，這表明對AI相關基礎設施的大規模投資，將推動其內存芯片需求的強勁增長。

　　券商板塊衝高，中信建投(滬:601066)漲停。近日券商正按監管要求，暫停股票類跨境TRS（即跨境收益互換業務）新增規模，存量頭寸可正常到期、平倉、不強制砍倉。內媒引述業界意見指，此舉對券商收入影響較小。業內人士粗略估算，目前跨境股票TRS存量規模約在2000億至3000億元之間。若按1.5%左右年化費率測算，對應淨收入約30億至45億元。放在上市券商整體收入中佔比約0.5%至0.8%；若與頭部券商相比，則約相當於TOP5券商收入的1.3%至2%。

　　下跌方面，貴金屬概念調整，金誠信(滬:603979)跌7.9%，紫金礦業(滬:601899)下挫5.5%，赤峰黃金(滬:600988)跌5%。聯儲加息預期升溫，推動美元走強，今日金價延續跌勢，徘徊在前一日觸及的逾七個月低點附近。
《經濟通通訊社25日專訊》

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