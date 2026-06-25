《Ａ股行情》滬綜指收升0.23%，兩市成交增近一成，芯片股爆發

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▷ 滬深兩市成交額增9.4%至3.59萬億元
▷ 美光財測帶動芯片股漲停，MLCC概念股上漲
滬指全天窄幅震盪，收升0.23%報4120.28點，連升兩日，深成指亦揚1.82%，創業板指漲2.84%。成交放量，滬深兩市全日成交額3.59萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3100億元或9.4%。惟個股跌多漲少，滬深超3900股飄綠。
美光強勁財測點燃國內芯片股行情，中微半導(滬:688380)、長電科技(滬:600584)、德明利(深:001309)等多股漲停。MLCC概念大漲，風華高科(深:000636)、鴻遠電子(滬:603267)等漲停。美光預測季度盈利將高於華爾街預期，顯示對人工智能相關基礎設施的大規模投資將推動存儲芯片需求強勁增長，昨日盤後股價上漲逾一成。
金融股走勢不一，券商集體收高，長江證券(深:000783)升停封板，中信建投(滬:601066)漲6.6%。銀行股走疲，板塊指數跌1.2%。中國銀行(滬:601988)逃稅23.7億被國家審計署通報，涉安排下屬金融機構以「湊人頭」方式，將11隻私募基金包裝成公募基金產品，該股跌3.8%，報5.79元。
下跌方面，貴金屬板塊跌足一日，金誠信(滬:603979)挫9.5%。石油股亦跌，中國海油(滬:600938)跌超5%。據報國有煉油企業7月成品油出口配額將較6月上調，消息人士透露，出口配額將定為80萬公噸。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|5020.10
|+1.56
|上證指數
|4120.28
|+0.23
|16190.00
|深證成指
|16344.08
|+1.82
|19752.90
|創業板指
|4371.99
|+2.84
|科創50
|2066.33
|+3.87
|B股指數
|270.58
|-1.85
|1.61
|深證B指
|1127.85
|-0.24
|1.23
《經濟通通訊社25日專訊》
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