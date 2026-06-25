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AH股新聞

25/06/2026 10:31

《Ａ股焦點》華恒生物開盤跌停，董事長被刑拘，公司終止赴港上市

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 華恒生物董事長郭恒華涉非法吸存被刑拘
▷ 公司終止H股發行及港上市
▷ 股價開市跌停報17.12元人民幣

　　華恒生物(滬:688639)24日晚間公告稱，公司實際控制人、董事長、總經理郭恒華因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，調查事項與公司經營無關。華恒生物稱，經自查，公司主要業務為生物製造，不涉及上述非法吸收公眾存款。公司日常經營管理由高管團隊負責，其他董事、高級管理人員目前均正常履職。

　　同時，公司董事會收到郭恒華的書面辭職報告，申請辭去公司董事長、總經理、董事及董事會下屬各專門委員會擔任的全部職務；辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職後不再擔任公司任何職務。公司已於2026年6月24日緊急召開第五屆董事會第六次會議，選舉董事樊義為公司董事長，聘任樊義為公司總經理。

　　受相關消息影響，華恒生物今日開盤即跌停，報17.12元人民幣。

*近日已通過港交所主板上市聆訊*

　　同日，華恒生物公告稱，公司於2026年6月24日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司終止發行H股股票並於香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》，同意公司終止發行H股股票並在香港聯交所主板上市。

　　公告強調，公司目前生產經營狀況穩定有序，此次終止發行H股股票，是公司基於對多方面因素的全面權衡及實際情況作出的審慎決策，不會對生產經營和持續發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　華恒生物此前一直在推進港股上市進程。據港交所6月22日披露，華恒生物已通過港交所主板上市聆訊。
《經濟通通訊社25日專訊》

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