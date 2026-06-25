《Ａ股焦點》華恒生物開盤跌停，董事長被刑拘，公司終止赴港上市

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華恒生物(滬:688639)24日晚間公告稱，公司實際控制人、董事長、總經理郭恒華因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，調查事項與公司經營無關。華恒生物稱，經自查，公司主要業務為生物製造，不涉及上述非法吸收公眾存款。公司日常經營管理由高管團隊負責，其他董事、高級管理人員目前均正常履職。



同時，公司董事會收到郭恒華的書面辭職報告，申請辭去公司董事長、總經理、董事及董事會下屬各專門委員會擔任的全部職務；辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職後不再擔任公司任何職務。公司已於2026年6月24日緊急召開第五屆董事會第六次會議，選舉董事樊義為公司董事長，聘任樊義為公司總經理。



受相關消息影響，華恒生物今日開盤即跌停，報17.12元人民幣。



*近日已通過港交所主板上市聆訊*



同日，華恒生物公告稱，公司於2026年6月24日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司終止發行H股股票並於香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》，同意公司終止發行H股股票並在香港聯交所主板上市。



公告強調，公司目前生產經營狀況穩定有序，此次終止發行H股股票，是公司基於對多方面因素的全面權衡及實際情況作出的審慎決策，不會對生產經營和持續發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。



華恒生物此前一直在推進港股上市進程。據港交所6月22日披露，華恒生物已通過港交所主板上市聆訊。

《經濟通通訊社25日專訊》