《中國要聞》廣東：腦機接口相關符合條件醫療服務項目納醫保支付範圍

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中共廣東省委科技委員會辦公室印發《廣東省腦機接口科技與產業協同發展行動計劃（2026-2030年）》（下稱《行動計劃》），其中提到，按規定將腦機接口相關服務納入醫療服務價格項目，將符合條件的醫療服務項目納入醫保支付範圍。加強技術支撐能力建設，加快腦機接口醫療器械上市。支持以海珠、天河為核心建設「廣州腦谷」雙核多園區腦機接口未來產業先導區，鼓勵各區制訂配套專項政策，吸引專業機構及企業集聚發展。



*廣東：到2030年打造逾10款非侵入式腦機接口爆款產品*



《行動計劃》發展目標是，到2027年，腦機接口關鍵技術持續突破，針對5種以上重大腦疾病，多維度解析其神經環路理論和調控機制，開發面向疾病評估篩查、干預康復的腦機接口系統。研發腦機接口核心器件、關鍵儀器、系統、平台及產品，培育10家以上產業鏈骨幹企業，廣州、深圳產業集聚區初步成形，為產業規模化提供重要支撐。



到2030年，新增100家腦機接口科技型企業，培育一批具備核心競爭力的獨角獸企業；打造10款以上非侵入式腦機接口爆款產品，多款侵入式腦機接口產品進入臨床轉化，並取得醫療器械注冊證；打造「百佳」腦機接口標桿應用場景，在醫療領域建成200個腦機接口病房，累計服務超過50萬人次。腦機接口核心產業規模達到百億級，輻射上下游產業規模達到千億級。



展望2035年，腦機接口技術與人工智能、機器人、虛擬現實等前沿領域深度融合發展，腦機接口領軍企業形成全球影響力，科技型企業具備核心競爭力，應用場景全面推廣，廣東成為具有全球影響力的腦機接口科技創新和產業協同發展高地。

《經濟通通訊社25日專訊》