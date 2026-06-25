【ＡＰＥＣ】彭博：美國不滿中國簽證規定，不派高官赴澳門出席本周APEC會議

據《彭博》報道，美國決定不派遣高級官員參加在澳門舉行的亞太經濟合作組織(APEC)會議，稱這是因為中國針對美國外交人員的「歧視性」簽證規定。APEC旅遊業部長級會議6月24日至28日在澳門舉行。



美國國務院表示，美方人員為在澳美國公民提供緊急領事服務能力目前受到限制，而北京拒絕了予以解決的請求。美國國務院周三在聲明中說道：「當中國選擇在澳門舉辦聚焦旅遊業的APEC會議時，美國再次要求中國回應我們的關切，並提出了積極的方案，令人遺憾的是，中國拒絕了我們的提議，選擇維持其歧視性做法。」



報道稱，中國外交部未立即就此置評。



報道指出，中國一直要求赴澳門的美國外交人員另行申請簽證，美國在澳門沒有領事機構，其設在香港的美國總領事館負責處理澳門的領事事務。



美國國務院還提到，在總統特朗普上月與中國國家主席習近平會晤之後，其想要希望「與中國發展建設性戰略穩定關係」。



今年晚些時候，中國將在深圳舉辦APEC峰會，特朗普可能會出席。APEC由環太平洋地區的21個經濟體組成。

《經濟通通訊社25日專訊》