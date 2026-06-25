《神州能源》發改委、能源局：目標到2030年非化石能源發電量比重達50%

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國家發展改革委、國家能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》(下稱《規劃》)，主要目標是：2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。能源綜合生產能力達到58億噸標準煤，電力系統互補互濟和安全韌性水平全面提升，能源進口多元可控；煤炭和石油消費達峰，非化石能源消費比重達到25%，風電和太陽能發電裝機比重超過50%、成為電力裝機主體，非化石能源發電量比重達到50%、成為電量主體；堅強韌性、綠色低碳、集成融合、智能高效的新型能源基礎設施體系加快建設，新型電力系統初步建成；能源產業鏈關鍵技術裝備實現總體自主可控，邁入世界能源科技創新國家前列；適應新型能源體系的市場和價格機制加快健全，全國統一電力市場體系基本建成。



《規劃》並提到，要加強新能源多品種互補開發、空間集約複合利用、一體化聚合運營，推進陸上風電、光伏發電大規模平穩發展，海上風電向深遠海發展，光熱發電、海洋能規模化發展。推進「風光+生物質」一體化項目建設。積極推進地熱能、氫能和綠色燃料發展，新能源非電利用規模實現倍增。建立完善新能源消納綜合評價指標體系，2030年新能源發電量佔比達到30%。



大力發展新型儲能，加力發展長時儲能，鼓勵多種儲能技術路線發展，拓展新型儲能在電源協同運行、電網穩定支撐及微電網、虛擬電廠等領域應用。推動新型儲能調控方式創新，合理提升利用水平。2030年抽水蓄能裝機達到1.6億千瓦左右，新型儲能裝機達到3億千瓦。

《經濟通通訊社25日專訊》