《神州能源》發改委、能源局：強化可控核聚變、太空電站等理論研究和技術創新

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國家發展改革委、國家能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》(下稱《規劃》)，其中提出，加快核電小堆和四代堆、超高水頭大容量衝擊式水輪機組、深遠海風電、先進光伏、光熱發電、新一代煤電、重型燃氣輪機、柔性直流輸電、智能微電網、非常規油氣、煤礦智能無人開採、富油煤分質利用、氫能與綠色燃料等技術攻關和裝備研發。強化可控核聚變、太空電站、高溫超導輸電、無線傳能、極地深海能源等理論研究和技術創新。



加強大型新能源基地與國家算力樞紐協同布局，打造「能源+數字」產業集群，推動以電強算、以算促電。強化算力與電力雙向賦能，保障大數據、人工智能等產業高品質用電需求。推進全系統智能煤礦建設，打造一批智慧電廠、數字油氣田，推動電網、油氣管網等數智化發展。



*十五五新增西電東送能力8000萬千瓦以上*



積極安全有序發展核電。以三代壓水堆技術為主，保持核電平穩建設節奏。積極穩妥推進先進堆型研發和示範工程建設。因地制宜推進核能綜合利用。2030年在運核電裝機達到1.1億千瓦左右。



打造重要能源產品骨幹流通走廊。電力流向形成由「三北」風電光伏基地、西南水風光一體化基地向負荷中心地區送電的總體格局，新增西電東送能力8000萬千瓦以上。西煤東運、北煤南運的運輸布局持續優化。油氣「全國一張網」基礎設施布局更加完善，西氣東輸、川氣東送、北氣南下、海氣登陸幹線通道更加強化，全國油氣管網總里程新增2萬公里。

《經濟通通訊社25日專訊》