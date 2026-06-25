《神州能源》發改委、能源局：加大油氣增儲上產力度，實現原油年產量穩定在2億噸水平

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國家發展改革委、國家能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》（下稱《規劃》），其中提出，加大油氣增儲上產力度。大力推進油氣勘探開發，加大投入強度，加強傳統大型油氣田和頁岩油氣等新型資源勘探開發。圍繞深地、深海、非常規、老油氣田四大領域，促進「穩油增氣」，推動海域、非常規領域成為原油穩產主力。實現原油年產量穩定在2億噸水平，天然氣產量穩步增長。



《規劃》又提出，加強新能源關鍵礦產資源供給。深入實施新一輪找礦突破戰略行動，加強新能源產業鏈上游關鍵礦產資源勘探開發。構建規模適度的戰略性礦產資源儲備，科學制定儲備品種、規模與建設時序。推進退役風電機組、光伏組件、鋰電池等廢舊資源循環利用。



*擴大煤炭產能儲備規模，形成1億噸/年以上產能儲備*



強化煤炭兜底保障作用。持續加強煤炭資源勘探和戰略接續，科學安排煤炭產能建設，重點建設五大煤炭供應保障基地，2030年產量佔全國比重達到80%以上。穩慎有序推進深部煤炭資源安全開發。完善煤炭產品儲備布局，加強儲備運行管理，推動政府儲備與企業儲備互補聯動。完善煤炭產能儲備政策，擴大產能儲備規模，2030年形成1億噸/年以上的產能儲備。完善煤炭集疏運體系，推動有條件的地區建設煤炭等能源大宗商品資源配置樞紐。



*到2030年車網互動聚合可調充電規模達5000萬千瓦*



此外，《規劃》提出，構建靈活彈性的電力負荷生態。充分挖掘用戶側調節潛力，依托新型電力負荷管理系統，提高電力需求響應比例。充分利用電動汽車儲能資源，開展車、樁、站、網融合互動探索，全面推廣智能有序充電，擴大車網互動規模化應用範圍，2030年車網互動聚合可調充電規模達到5000萬千瓦左右。加快推進虛擬電廠規模化發展，2030年虛擬電廠調節能力達到5000萬千瓦以上。

《經濟通通訊社25日專訊》