南華期貨(02691)擬斥不超過1.3億元，作H股回購待批

南華期貨股份(02691)(滬:603093)公布，擬制定回購總金額不超過1.3億元的H股回購方案，H股回購方案待股東批准後、方可生效。



該集團指，為維護股東的整體最佳利益，並增強投資者信心，在綜合考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力，以及近期H股於二級市場表現的基礎上，擬回購H股。且回購價格較實際回購日前5個交易日H股平均收市價的溢價不超過5%。

《經濟通通訊社25日專訊》