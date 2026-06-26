  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2026 09:39

《Ａ股異動》晨鳴紙業A一度跌停，現報1.86元人幣

　　晨鳴紙業A股(深:000488)曾一度跌停，跌停價1.84元(人民幣．下同)，現報1.86元，跌4.1%，最高價1.93元；成交520.28萬股，成交金額970.15萬元；量比18倍，換手率0.3%。
《經濟通通訊社26日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰26/06/2026 09:43  【人行操作】人行隔夜逆回購操作下周落地，市場關注會否成為新的政策利率錨

下一篇新聞︰26/06/2026 09:31  《Ａ股行情》滬綜指低開0.52%，蘋果罕見全球加價拖累美股

其他
More

26/06/2026 10:06  《Ａ股異動》廣合科技A漲停，現報220.88元人幣

26/06/2026 09:57  《中國要聞》中國使館：2名中國公民委內瑞拉地震中遇難

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談...

25/06/2026 10:01

中東戰火

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區