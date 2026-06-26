《Ａ股異動》晨鳴紙業A一度跌停，現報1.86元人幣

晨鳴紙業A股(深:000488)曾一度跌停，跌停價1.84元(人民幣．下同)，現報1.86元，跌4.1%，最高價1.93元；成交520.28萬股，成交金額970.15萬元；量比18倍，換手率0.3%。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 09:39
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