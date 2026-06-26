《神州頭條》財經報章頭版摘要：新型能源體系建設「十五五」規劃出台

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「在黨的領導下把家園建設得越來越美」－－習近平總書記在山東德州考察紀實

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6月24日，正值夏播時節，習近平總書記前往山東省德州市考察，深入田間地頭了解糧食生產情況，來到農村調研基層黨組織建設和鄉村振興，走進農民家中共話幸福生活。習近平總書記強調：「我提出18億畝的耕地紅線不能破，並且良田必須種糧食，為甚麼呢？咱們這個國家再現代化，糧食主要還是要靠自己，14億人吃飯靠誰都靠不住，必須抓好糧食生產。」



新型能源體系建設「十五五」規劃出台

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國家發展改革委、國家能源局近日印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，圍繞能源流通、氫能產業、算電協同、技術攻關、儲能布局等多方面部署重點工作，劃定系列發展指標。規劃提出，打造重要能源產品骨幹流通走廊。電力形成「三北」風電光伏基地、西南水風光一體化基地向負荷中心地區送電的總體格局，新增西電東送能力8000萬千瓦以上。



物價溫和回升 供需循環改善信號清晰

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今年上半年，國內物價走出持續低位格局，呈現CPI溫和抬升、PPI同比轉正的結構性修復態勢，供需循環改善信號清晰。專家表示，展望下半年，物價整體將維持在溫和區間。當前，「PPI－CPI」剪刀差進一步走闊，後續財政政策、貨幣政策、保供穩價政策仍需協同發力，暢通產業鏈價格傳導，以修復市場預期，促進經濟正向循環。





《上海證券報》



證監會：五方面推動資本市場法治協同建設

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上海證券報記者了解到，中國證監會近日對推進資本市場法治協同建設作出規劃，包括：配合做好金融法制定，推動修改證券投資基金法；嚴厲打擊系統性財務造假、第三方配合造假和中介機構失職失守違法犯罪行為；探索研究將行政執法查封、凍結的證券期貨違法涉案財產用於投資者民事訴訟賠償；嚴格執行證券法等有關中介機構未勤勉盡責的連帶賠償責任規定；完善域外適用規定和反長臂管轄、反制裁規定。



隔夜逆回購月底「首秀」 短端利率調控再添新工具

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隔夜逆回購操作，將在月底「首秀」。中國人民銀行6月25日公告，將在6月29日、6月30日公開市場操作中增加隔夜逆回購操作品種，隔夜逆回購操作採用固定利率、數量招標。這是中國人民銀行行長潘功勝在2026陸家嘴論壇上宣布的增量政策的具體落地。潘功勝表示，進一步豐富公開市場操作工具箱，適時增加隔夜逆回購操作品種，更好地匹配銀行體系短期的流動性需求。



新型能源體系建設「十五五」規劃發布

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國家發展改革委、國家能源局6月25日公開發布《新型能源體系建設「十五五」規劃》。規劃提出，2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。能源綜合生產能力達到58億噸標準煤，電力系統互補互濟和安全韌性水平全面提升，能源進口多元可控；煤炭和石油消費達峰，非化石能源消費比重達到25%，風電和太陽能發電裝機比重超過50%、成為電力裝機主體，非化石能源發電量比重達到50%、成為電量主體。





《證券時報》



新型能源體系建設「十五五」規劃出爐

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6月25日，國家發展改革委、國家能源局發布消息，已於日前印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》。其中，針對高比例新能源消納難題，將系統布局儲能資源，目標抽水蓄能裝機1.6億千瓦、新型儲能3億千瓦；同時推動火電轉型為調節支撐電源，發展虛擬電廠、車網互動，2030年車網互動聚合可調充電規模達到5000萬千瓦左右。加快推進虛擬電廠規模化發展，2030年虛擬電廠調節能力達到5000萬千瓦以上。



釋放制度型開放紅利 吸引全球資本深耕中國

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從合格境外投資者制度不斷優化，到跨境監管協調機制不斷完善，中國資本市場正以更加開放的姿態，與全球投資者共享發展機遇。中國證監會主席吳清近日在陸家嘴論壇上表示，將進一步統籌好開放與安全，持續提升資本市場跨境投融資便利度，不斷增強面向全球的資源配置效率和能力。瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，隨著中國資本市場對外開放制度的持續深化，全球投資者對中國市場的關注從「短期交易機會」逐步轉向「交易與配置型投資策略並重」。



客戶為本 公募基金向「新」進行時

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基金行業「要堅持客戶為本，始終注重投資者利益優先」。6月6日，中國證監會主席吳清在中國證券投資基金業協會第四屆會員代表大會上表示。最新數據顯示，公募全行業資產淨值逼近40萬億元大關。2025年全行業為持有人創造投資收益超2.6萬億元，創下歷史新高。作為資本市場重要的機構投資者，公募已成為踐行金融為民、落實普惠金融的中堅力量。

《經濟通通訊社26日專訊》