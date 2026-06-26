《鍾之日記》恒指繼續尋底，科網AI股齊軟

6月26日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚個別發展，通脹數據高於預期，拖累納指及標指收跌。受蘋果罕見宣布全球加價消息影響，大型科技股沽壓。亞太區股市今早集體向下，港股亦表現疲弱，開市即失守兩萬三關口，科網股全線承壓，阿里巴巴(09988)大跌近6%，百度(09888)跌超4%，小米(01810)跌近4%。



恒生指數全日收報22671，跌405點或1.8%，創去年5月以來新低；本周累計下挫5.2%，創去年4月以來的最大單周跌幅，並連跌第七周，主板成交3421億元。



*滬綜指收跌2.26%，本周累跌1.55%，創業板指收挫逾4%*



A股市場今日震盪下挫，滬綜指收低2.26%，最多曾跌2.7%，低見4007點；本周累跌1.55%，終止兩周連漲。深成指也跌3.44%，創業板指收挫4.07%。兩市全日成交額見3.55萬億元人民幣，較上個交易日縮量419億元人民幣或1.2%。



盤面上，鋰礦概念全日走低，富臨精工(深:300432)下跌超一成；金融、保險板塊跌幅居前，新華保險(滬:601336)跌逾6%。6月險企發債明顯提速，業內人士分析稱，在新會計準則和新金融工具準則落地後，保險公司淨資產和償付能力充足率波動或將加劇。玻璃基板概念逆勢走強，豬肉板塊盤中發力走高，今年以來，國家層面持續加碼生豬產能逆周期調控，力促豬價回歸合理區間。



回顧本周，商務部將10家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，並在政府採購活動中禁止採購46家美國企業生產的產品，作為對於美方增列「中國軍事企業清單」的反制。另一邊廂，商務部重申中美經貿磋商達成共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。



另外，第十七屆夏季達沃斯論壇6月23日至25日在遼寧大連舉辦。國務院總理李強在論壇開幕式發表致辭時強調，中國的產品有競爭力並非靠中國政府補貼；能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後正是新材料、動力電池、新型通訊等這些科技的突破。



國家發改委、能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，主要目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。兩部門預計「十五五」能源重點項目和新業態投資總規模超過20萬億元人民幣、全國電力裝機規模將達到54億千瓦；又指人工智能爆發式增長帶動用電量激增，將統籌能源資源配置與算力設施建設，多維度推進算電協同。



*OpenAI傳押後IPO至明年，AI概念股受壓*



據《紐約時報》引述知情人士報道稱，由於對市場波動的擔憂，OpenAI傾向於將IPO時間推遲到明年。報道稱，為OpenAI的IPO提供建議的銀行家警告，近期科技股以及SpaceX上市後股價均出現劇烈波動，或削弱散戶投資者對OpenAI發售股票的熱情。



另外，蘋果公司宣布對Mac、iPad等產品實施全球加價，以應對存儲芯片短缺致價格飆升帶來的壓力，此舉引發市場對人工智能進一步推高芯片成本的擔憂，並壓抑投資者對AI概念股的信心。此外，被視為AI交易風向標的軟銀集團今日股價大跌逾13%，反映市場對人工智能估值與盈利能力的審慎情緒。



上述消息帶動下，港股AI概念股今日普遍下跌。壁仞科技(06082)重挫16.18%，報57元；天數智芯(09903)挫13.75%，報684元；智譜(02513)亦挫12.94%，報2046元；MiniMax(00100)跌6.48%，報427元。



不過，滙豐研究仍看好智譜表現，將其目標價由920元大幅上調至1900元，維持「持有」評級。上調目標價的主要原因包括GLM模型排名回升至全球第六位，國產芯片對推理運算的兼容性有所改善，以及擬議的A股上市計劃有望緩解現金流壓力。該行同時大幅上調其2026至2028年度的盈利預測，並預期公司將於2028年實現收支平衡，較此前預測的2029年提前一年。



另據《彭博》引述知情人士報道，智譜考慮在香港增發股份，融資規模或達數十億美元。目前智譜正與顧問商討潛在股份配售事宜，最早可能下個月進行配售。報道指，如此規模的增發將遠超智譜IPO時所集資的5.6億美元。



*美團上演過山車行情，計劃進行股票回購*



美團(03690)CFO陳少暉今日表示，當前公司價值被嚴重低估，美團計劃進行股票回購。隨後美團股價快速拉漲逾3%，盤中最高見68.35元，不過很快又跳水，最終收跌2.8%，報64.25元。年初至今，美團股價已下滑超37%。



在今日舉行的美團股東周年大會上，美團CEO王興表示，過去幾年公司股價不理想，對此深感責任重大。陳少暉亦稱，當前公司價值被嚴重低估，美團計劃進行股票回購。



王興指出，「我們一方面會積極應對經營好公司，另一方面呼籲整個行業更理性發展」。他又表示，美團也會通過其他措施盡量給市場更多信心，例如公司在外部有一些不錯的投資，未來若有上市機會或帶來不錯回報，美團會考慮在合適情況下積極退出。



王興還稱，自己從公司成立至今沒有賣過一股，也沒有賣股的計劃。他並提及此前轉讓相關股票的情況，表示2021年捐出個人持股的10%注入相關基金會，完全基於公益目的，而且是不可撤銷的。



摩根士丹利此前發表研究報告稱，預測美團第一季核心本地商業(CLC)經營損達43億元人民幣，並預計將在第二季實現收支平衡。其中，預估第一季即時配送業務經營虧損為84億元人民幣，到第二季虧損收窄至44億元人民幣。在阿里承諾大幅收窄即時零售虧損後，美團邁向盈利能力的路線圖清晰度顯著提升，該行認為，外賣業務虧損收窄速度快於預期將帶來上行風險。



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