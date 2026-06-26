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AH股新聞

26/06/2026 09:05

【ＡＩ】DeepSeek展開大規模招聘，擬將所有部門人手擴充至少一倍

　　DeepSeek昨（25日）晚在社交平台發布大規模招聘信息，招聘崗位涵蓋全棧開發/算法、AI核心系統研發、運維、產品部門、模型數據策略產品經理/工程師、深度學習研究員、職能部門七大類，共開放33個崗位，工作地點包括北京和杭州。

　　DeepSeek在招聘帖中表示，隨著技術持續演進，公司正致力於將各業務部門規模至少擴充一倍。公司同時強調，將賦予新人最核心、最前沿的任務，並表示當前人類正處在AGI的前夜，加入DeepSeek意味著親歷這場技術變革，站在時代前排，見證新紀元的開啟。

*招募AI跨界技術人才，不限專業背景*

　　從崗位分布來看，全棧開發和算法相關職位仍是重點方向，共有8個崗位。其中包括上個月已在招聘的Agent Harness團隊，該團隊聚焦代碼智能體產品研發。此前該團隊負責人崔添翼也公開發文稱，團隊目標宏大、工作繁重，人員非常緊缺，每天都在面試。

　　值得注意的是，DeepSeek還開放了一個特別的崗位「AI跨界技術人才」，面向「具備超乎常人才能，並希望參與創造和構建AGI」的候選人開放，不設專業背景限制。DeepSeek表示，將根據個人興趣和能力，將簡歷匹配至最適合的研究或工程團隊。
《經濟通通訊社26日專訊》

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