《中國房產》招商蛇口60.94億元競得杭州永久河地塊，溢價率79.03%

杭州今日出讓2宗宅地，其中，永久河宅地吸引房企激烈爭奪，競價歷時約3小時、共243輪。最終由招商蛇口(深:001979)以60.94億元（人民幣．下同）競得，成交樓面價51577元/平方米，溢價率79.03%。



據公告，該地塊出讓面積5.02萬平方米，容積率2.35，規劃建築面積11.81萬平方米，掛牌起始總價34.04億元，起始樓面價28809.02元/平方米。

《經濟通通訊社26日專訊》