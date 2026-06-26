蔚來CEO李斌：2030年新能源汽車中國市場滲透率將超90%

據內媒報道，蔚來(09866)創始人、董事長、CEO李斌今日在2026蔚來合作夥伴日上表示，2030年，新能源汽車在中國新車市場滲透率將超過90%，而純電在新能源汽車市場佔比將超過90%。



對於原材料價格的上漲，李斌直言，內存、碳酸鋰、鋁、銅等價格持續走高，蔚來的單輛車成本上漲約1萬元人民幣，目前還在公司可承受範圍內。

《經濟通通訊社26日專訊》