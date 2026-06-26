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26/06/2026 16:10

特斯拉FSD全面轉向訂閱制，港澳台地區買斷制7月下架，大陸地區暫無明確時間表

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 特斯拉FSD全球改訂閱制，港澳台買斷制7月下架
▷ 港澳台買斷價分別為5.4萬港元、5.57萬澳門元、22.2萬新台幣
▷ 中國大陸FSD買斷制仍存，暫無訂閱制時間表

　　特斯拉近日在全球多個地區調整FSD（Full Self-Driving，完全自動駕駛）的售賣模式，全面從買斷制改為訂閱制。其中，港澳台地區官網均顯示，FSD買斷制將於6月30日後下架取消，正式轉為訂閱模式。目前香港地區的買斷價為5.4萬港元，澳門地區與台灣地區的售價分別為5.57萬澳門元和22.2萬新台幣。

　　針對中國大陸市場的FSD訂閱模式是否會落地，內媒《每日經濟新聞》記者向特斯拉中國方面求證，一位內部人士僅回應稱「沒有更多消息分享」。

　　中國大陸市場雖已被特斯拉列入FSD開放名單，但實際仍未完全開通使用，用戶需花費6.4萬元人民幣購買買斷版。在2026年第一季度的財報電話會議上，特斯拉首席財務官Vaibhav Taneja曾表示，希望FSD能夠在2026年第三季度在中國大陸市場獲得全面商用許可。

　　目前特斯拉FSD在香港和澳門地區僅完成了功能上線，實際功能未完全開通；在台灣地區則有一定進展，據報特斯拉已於2026年6月向財團法人車輛安全審驗中心正式遞交FSD（監督版）的申請文件，啟動上路前的審查流程。
　　
　　據了解，特斯拉FSD於2021年首次推出訂閱服務--從美國市場起步，月費199美元。直至2026年2月，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上宣布，自當月14日起在美國市場停止銷售FSD買斷版，僅提供每月99美元的訂閱服務，隨後這一模式逐步擴展到加拿大、澳洲、新西蘭等市場。公開數據顯示，截至2026年第一季度末，特斯拉FSD全球訂閱用戶已達到128萬，同比增長51%。
《經濟通通訊社26日專訊》

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