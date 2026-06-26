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26/06/2026 11:50

【聚焦人幣】人行：授權南非標準銀行及中國工商銀行任非洲人民幣聯合清算行

　　中國人民銀行今日公告，為促進中非貿易投資便利化，中國人民銀行決定授權南非標準銀行有限公司和中國工商銀行股份有限公司擔任非洲人民幣聯合清算行。
 
《經濟通通訊社26日專訊》

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