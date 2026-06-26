【聚焦人幣】人行授權中銀香港雅加達分行擔任印尼人民幣清算行

中國人民銀行今日公告，根據《中國人民銀行與印度尼西亞銀行關於建立人民幣清算安排的合作備忘錄》，中國人民銀行決定授權中國銀行（香港）有限公司雅加達分行擔任印尼人民幣清算行。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 11:53
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