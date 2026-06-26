《Ａ股焦點》寧德時代AH隨市跌，網上直銷平台上線儲能電芯3箱起訂

據《第一財經》報道，寧德時代(03750)(深:300750)線上直銷平台「寧德時代商城」今日正式上線，目標客戶是小批量需求的中小集成商。該平台目前在售產品為三款主流儲能電芯：100Ah、280Ah(1P)、314Ah，3箱即可起訂，降低採購門檻。
寧德時代AH股價均隨市下挫，A股現跌4.03%，報385.69元人民幣；H股挫5.51%。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 13:46
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寧德時代AH股價均隨市下挫，A股現跌4.03%，報385.69元人民幣；H股挫5.51%。
《經濟通通訊社26日專訊》
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