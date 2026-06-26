《中孟關係》習近平晤孟加拉總理塔里克，共同宣布構建新時代中孟命運共同體

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國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華正式訪問的孟加拉國總理塔里克。兩國領導人共同宣布構建新時代中孟命運共同體，推動兩國關係向更高水平發展。



塔里克6月24日至26日應邀對中國進行正式訪問，是他今年2月上任後首次訪華。



*習近平：挖掘數字經濟等合作潛力，推進中緬孟經濟走廊建設*



習近平表示，中方始終高度重視發展中孟關係，無論國際形勢如何變化，中方都將堅持中孟友好大方向不動搖，始終做孟方值得信賴的好朋友、好鄰居、好夥伴。中方支持孟加拉國維護國家獨立、主權和領土完整，反對外部干涉。願同孟方加強治國理政經驗交流，密切各層級往來，深化戰略溝通，增進政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持。



習近平強調，中方支持孟加拉國新政府順利施政，願同孟方高質量共建「一帶一路」，深入對接發展戰略，交流發展經驗，有序規劃重點合作，挖掘綠色低碳、數字經濟、信息技術、人工智能等領域合作潛力，開展醫療、文化、教育、地方等交流，推進中緬孟經濟走廊建設，加強地區互聯互通。中方願同孟方加強在聯合國等多邊框架內溝通和協作，共同推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，更好維護中孟兩國正當權益和全球南方共同利益。



*塔里克：冀密切經貿、互聯互通、農業等領域合作交流*



塔里克表示，中國在孟加拉國外交政策中始終佔據重要位置，是孟方值得珍視、信賴的夥伴，很高興兩國關係提升至新時代孟中命運共同體的新水平。孟方希望同中方加強黨際交流，共建「一帶一路」，密切經貿、互聯互通、農業、科技、綠色能源、教育、衛生等領域合作交流，助力孟加拉國實現現代化。孟方完全支持並願同中方加強在國際地區事務中的協調配合，共同維護二戰勝利成果和以聯合國為核心的國際秩序。

《經濟通通訊社26日專訊》