《中柬關係》習近平會見洪森：願同柬方一道徹底鏟除電詐「毒瘤」

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中共中央總書記、國家主席習近平今日上午在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。習近平在席間提到，中柬兩國要維護各自國家長治久安。中方願同柬方建立安全夥伴關係。中方高度讚賞柬方清剿電信網絡詐騙的決心和行動，願同柬方一道持續發力，徹底鏟除電詐「毒瘤」。



洪森應中國共產黨邀請於6月25日至27日對中國進行正式友好訪問。習近平在會面中強調，當前國際和地區形勢發生複雜深刻變化，中柬兩國應該攜手在變局中顯擔當、在亂象中守正道，為地區和平發展注入更多穩定性。要築牢戰略互信根基，將互信水平提升到新高度。中方願同柬方深化黨際交往，加強治黨治國經驗交流，共同提高黨的執政能力。



*習近平：推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質進展*



同時，要走穩發展振興之路。雙方要推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質性進展。要充分釋放中柬自由貿易協定潛能，推動務實合作成果更好惠及民生，不斷夯實中柬友好的民意基礎。還要打造戰略協作典範。中方讚賞柬方恪守一個中國原則，並率先對中方提出的重大理念和倡議予以支持。中方願同柬方加強協調和配合，更好維護地區睦鄰友好的基本面和合作共贏的大方向。



習近平並指出，中方一貫將柬埔寨作為周邊外交重點方向，堅定支持柬埔寨維護國家主權和安全、走出符合自身國情的發展道路。中方願同柬方一道，共守和平、共謀發展、共創繁榮，扎實推進中柬命運共同體建設，為推動構建人類命運共同體樹立典範。



*洪森：清剿電詐犯罪是當前工作優先項，願同中方密切執法合作*



洪森表示，感謝中方支持柬政府、人民黨選擇符合自身國情的發展道路，支持柬經濟社會發展和維護國家核心利益。無論國際形勢如何變化，柬方始終堅持對華友好。柬方願同中方加強「五角戰略」和共建「一帶一路」倡議對接，深化經濟、安全、國防、人文等領域合作。



洪森又稱，清剿電詐犯罪是柬當前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。柬埔寨人民黨同中國共產黨長期保持緊密合作，柬方願同中方共同落實好新的兩黨交流合作備忘錄，助力柬中命運共同體建設。

《經濟通通訊社26日專訊》