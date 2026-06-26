《中韓關係》中韓同意早日完成雙邊自貿協定第二階段談判，提升服務投資領域開放水平

中國商務部網站今日發文稱，中國-韓國自由貿易協定聯委會第七次會議6月25日在北京舉行。商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼和韓國產業通商部通商交涉本部長呂翰九共同主持會議。雙方同意繼續推動中韓自貿協定高質量實施，早日完成中韓自貿協定第二階段談判，進一步提升中韓服務投資領域開放水平，為兩國企業和民眾帶來更多實實在在的利益。



《韓聯社》報道則指，南韓產業通商部25日表示，中韓自貿協定第七次聯委會會議中，雙方商定合力打擊南韓文創內容的網路非法流通，加強智慧財產權保護等。雙方還就中方在下半年向全羅北道新萬金產業園區派遣投資考察團達成一致，並商定繼續就供應鏈穩定、數字轉型等經貿熱點問題保持溝通。此外，雙方商定引進「經核準出口商制度」，允許經核準的出口商自主開具‌原產地聲明，為韓企提供通關便利；同時擴大產品檢測報告認證範圍，降低技術性貿易壁壘。會議結束後，雙方另行召開小範圍會談，重點討論如何推動雙邊FTA第二階段談判（服務貿易和投資）取得進展。



中韓自貿協定於2015年12月20日正式生效。目前，雙方已根據協定實施十二次降稅，助力雙邊貿易持續擴大。兩國正在推進中韓自貿協定第二階段談判，旨在進一步提升兩國服務貿易與投資自由化便利化水平。

《經濟通通訊社26日專訊》