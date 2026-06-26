《中國要聞》中國使館：2名中國公民委內瑞拉地震中遇難

委內瑞拉6月24日遭遇兩次7級以上強震。據中國駐委內瑞拉大使館公布的消息，截至當地時間25日16時，據不完全統計，已確認有2名中國公民在「6·24地震」中遇難。
另外，據《新華社》今早引述委內瑞拉衛生部報道，此次強震遇難人數升至235人。
《經濟通通訊社26日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
26/06/2026 09:57
委內瑞拉6月24日遭遇兩次7級以上強震。據中國駐委內瑞拉大使館公布的消息，截至當地時間25日16時，據不完全統計，已確認有2名中國公民在「6·24地震」中遇難。
另外，據《新華社》今早引述委內瑞拉衛生部報道，此次強震遇難人數升至235人。
《經濟通通訊社26日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
上一篇新聞︰26/06/2026 10:06 《Ａ股異動》廣合科技A漲停，現報220.88元人幣
下一篇新聞︰26/06/2026 09:43 【人行操作】人行隔夜逆回購操作下周落地，市場關注會否成為新的政策利率錨
26/06/2026 09:39 《Ａ股異動》晨鳴紙業A一度跌停，現報1.86元人幣
26/06/2026 09:31 《Ａ股行情》滬綜指低開0.52%，蘋果罕見全球加價拖累美股
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF