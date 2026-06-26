《中國要聞》中國使館：2名中國公民委內瑞拉地震中遇難

委內瑞拉6月24日遭遇兩次7級以上強震。據中國駐委內瑞拉大使館公布的消息，截至當地時間25日16時，據不完全統計，已確認有2名中國公民在「6·24地震」中遇難。



另外，據《新華社》今早引述委內瑞拉衛生部報道，此次強震遇難人數升至235人。

《經濟通通訊社26日專訊》