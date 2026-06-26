《中國要聞》工信部：前5月5G移動電話用戶達12.75億，佔比近七成

工信部公布2026年前5個月通信業經濟運行情況。前5個月，電信業務總量穩步增長，新型基礎設施建設有序推進，5G、千兆、物聯網等用戶規模持續擴大，移動互聯網接入流量保持較快增勢。



*前5月電信業務收入同比下降1.9%*



前5個月，電信業務收入累計完成7355億元人民幣，同比下降1.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長7.9%。截至5月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達18.41億戶，比上年末淨增1408萬戶。其中，5G移動電話用戶達12.75億戶，比上年末淨增7077萬戶，佔移動電話用戶的69.3%。



前5個月，移動互聯網累計流量達1812億GB，同比增長17.9%。截至5月末，移動互聯網用戶數達16.34億戶，比上年末淨增2412萬戶。5月當月戶均移動互聯網接入流量(DOU)達到24.01GB/戶·月，同比增長12.7%，比上年底高0.97GB/戶·月。



截至5月末，三家基礎電信企業發展移動物聯網終端用戶29.8億戶，比上年末淨增9167萬戶。互聯網電視（IPTV、OTT）用戶數達4.09億戶，比上年末淨增124.3萬戶。

《經濟通通訊社26日專訊》