《中國要聞》稅務總局明確換房退個稅政策延至2027年底，賣廢品個稅預繳率減半

國家稅務總局發布關於個人所得稅有關徵管事項的公告，明確了兩項個稅徵管事項，其中之一是備受關注的居民換購住房退還個稅優惠政策。公告稱，在2026年1月1日至2027年12月31日期間，納稅人出售自有住房並在現住房出售後1年內，在同一城市重新購買住房的，可按規定申請退還其出售現住房已繳納的個人所得稅。



對於支持居民換購住房有關個人所得稅政策是否有所調整，國家稅務總局相關負責人表示，根據《財政部 稅務總局 住房城鄉建設部關於延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告》（2026年第3號）規定，延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策至2027年12月31日。具體規定與申報操作流程也延續以往規定，符合條件的納稅人參照《國家稅務總局關於支持居民換購住房個人所得稅政策有關徵管事項的公告》（2022年第21號）規定辦理。



即是說，居民換房個稅優惠政策辦理跟以往一致，並沒有變化。



*鼓勵更多回收企業和出售者選擇「三流合一反向開票」*



公告明確的另一事項是銷售報廢產品的自然人（出售者）的個人稅負。公告稱，自2026年7月1日起，自然人報廢產品出售者通過「三流合一反向開票」向資源回收企業銷售收購的報廢產品，對「三流合一反向開票」年銷售額（不含增值稅）不超過60萬元人民幣的部分減按0.25%預繳經營所得個人所得稅，超過60萬元人民幣的部分仍按照0.5%預繳經營所得個人所得稅。



由於資源回收企業不少是從自然人手上回收報廢產品，但自然人往往不能或不願開票，因此資源回收企業難以取得發票抵稅。2024年，稅務總局發文允許符合條件的資源回收企業可以向自然人開具發票，即「反向開票」。而為了防控「反向開票」風險，稅務總局推行「三流合一反向開票」，即是將稅務規則嵌入線上支付平台，直連廢品回收信息，實現資源回收企業在線上支付平台向自然人報廢產品出售者付款時，系統自動完成自然人出售者應納稅款計算、扣繳入庫和預填開票，做到支付發票流、人企流、資金流「三流合一」。



稅務總局相關負責人表示，為鼓勵更多的回收企業和自然人出售者選擇「三流合一反向開票」模式，同時結合「三流合一反向開票」可以實現銷售額實時累計的技術優勢，因此適當調低了該模式經營所得個人所得稅預繳率。此前這類經營所得個稅預繳率為0.5%。

《經濟通通訊社26日專訊》