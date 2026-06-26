  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2026 15:48

《以舊換新》內地下達第三批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金

　　據《央視新聞》報道，從國家發展改革委了解到，今年第三批625億元（人民幣．下同）超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已於近日下達。

　　據介紹，今年以來，國家發展改革委會同財政部等部門，按季度分批次下達超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，推動消費品以舊換新工作節奏更加平穩，資金使用均衡有序，政策效應持續顯現。

*今年消費品以舊換新帶動銷售額超1萬億元*

　　截至6月20日，2026年消費品以舊換新惠及1.36億人次，帶動銷售額超1萬億元，補貼資金撬動比由2025年的1︰7.8提升至1︰10.3，意味著補貼資金每投入1元錢，即帶動10.3元的居民消費。

　　在消費品以舊換新政策帶動下，綠色智能消費潛力加速釋放。今年1-5月，限額以上單位中高能效等級家電零售額增長超過30%；新能源汽車市場零售滲透率連續兩個月超過60%；今年新增納入補貼範圍的智能眼鏡等可穿戴智能設備零售額同比增長超過1倍。

　　下一步，有關部門將繼續指導地方合理把握工作節奏，均衡支出使用補貼資金，規範高效做好審核兌付，強化全鏈條閉環管理，提高中央資金使用效益。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票

上一篇新聞︰26/06/2026 16:10  特斯拉FSD全面轉向訂閱制，港澳台地區買斷制7月下架，大陸地區暫無明確時間表

下一篇新聞︰26/06/2026 15:33  《中國要聞》新修訂註冊會計師法2027年1月施行，明確提供虛假會計資料法律責任等

其他
More

26/06/2026 15:25  《中國要聞》新能源車下鄉活動啟動，申領以舊換新補貼不受資格數量限制

26/06/2026 15:14  抖音：第二季下架1.8萬個「低價遊」商品，封禁近8500個違規創作者直播權限

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普：霍爾木茲海峽收費不可接受，將觸及美伊談...

25/06/2026 10:01

中東戰火

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區