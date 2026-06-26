《以舊換新》內地下達第三批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金

據《央視新聞》報道，從國家發展改革委了解到，今年第三批625億元（人民幣．下同）超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已於近日下達。



據介紹，今年以來，國家發展改革委會同財政部等部門，按季度分批次下達超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，推動消費品以舊換新工作節奏更加平穩，資金使用均衡有序，政策效應持續顯現。



*今年消費品以舊換新帶動銷售額超1萬億元*



截至6月20日，2026年消費品以舊換新惠及1.36億人次，帶動銷售額超1萬億元，補貼資金撬動比由2025年的1︰7.8提升至1︰10.3，意味著補貼資金每投入1元錢，即帶動10.3元的居民消費。



在消費品以舊換新政策帶動下，綠色智能消費潛力加速釋放。今年1-5月，限額以上單位中高能效等級家電零售額增長超過30%；新能源汽車市場零售滲透率連續兩個月超過60%；今年新增納入補貼範圍的智能眼鏡等可穿戴智能設備零售額同比增長超過1倍。



下一步，有關部門將繼續指導地方合理把握工作節奏，均衡支出使用補貼資金，規範高效做好審核兌付，強化全鏈條閉環管理，提高中央資金使用效益。

《經濟通通訊社26日專訊》