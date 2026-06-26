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26/06/2026 17:23

【聚焦人幣】人行與蒙古銀行續簽雙邊本幣互換協議，規模150億元人民幣

　　據中國人民銀行官網，近日人民銀行與蒙古銀行續簽了雙邊本幣互換協議，互換規模為150億元人民幣/7.85萬億蒙古圖格里克，協議有效期三年。中蒙雙邊本幣互換協議再次續簽，有助於進一步深化兩國金融合作，促進雙邊經貿往來，維護金融市場穩定。
《經濟通通訊社26日專訊》

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