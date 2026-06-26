《Ａ股行情》滬綜指低開0.52%，蘋果罕見全球加價拖累美股

蘋果公司當地時間周四以存儲芯片短缺致價格飆升為由，罕有對Mac、iPad等產品實施全球加價，最高加幅300美元。蘋果公司等大型科技股下跌，納斯達克綜合指數連跌第四個交易日。A股亦受影響，滬深股市三大指數集體低開，滬綜指低開0.52%，失守四千一，報4098.69點，深成指低開0.81%，創業板指低開1.2%。



盤面上，培育鑽石、通信設備板塊領跌，電力股盤初拉升。國家發改委、國家能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，提出到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系；打造重要能源產品骨幹流通走廊，新增西電東送能力8000萬千瓦以上。



研究機構Exponential View的報告顯示，更多用戶正轉向開放權重模型以及DeepSeek等中國AI模型。DeepSeek昨（25日）晚在社交平台發布大規模招聘信息，並稱隨著技術演進，正努力將所有部門的規模擴大至少一倍。惟AI概念股未獲提振，盤初跌幅居前。



人民銀行今日進行2315億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放2315億元。人行本周共進行22655億元逆回購，對沖本周到期19358億元，即人行本周共放水3297億元。

《經濟通通訊社26日專訊》