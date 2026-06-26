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AH股新聞

26/06/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌2.26%，本周累跌1.55%，創業板指收挫逾4%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌2.26%，創業板指跌4.07%，本周累跌1.55%
▷ 兩市成交額3.55萬億元，較上日縮量419億元
▷ 發改委、能源局印發新型能源體系規劃，目標2030年建成

　　A股市場今日震盪下挫，滬綜指收低2.26%，最多曾跌2.7%，低見4007點；本周累跌1.55%，終止兩周連漲。深成指也跌3.44%，創業板指收挫4.07%。兩市全日成交額見3.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量419億元或1.2%。

　　盤面上，鋰礦概念全日走低，富臨精工(深:300432)下跌超一成；金融、保險板塊跌幅居前，新華保險(滬:601336)跌逾6%。6月險企發債明顯提速，業內人士分析稱，在新會計準則和新金融工具準則落地後，保險公司淨資產和償付能力充足率波動或將加劇。玻璃基板概念逆勢走強，豬肉板塊盤中發力走高，今年以來，國家層面持續加碼生豬產能逆周期調控，力促豬價回歸合理區間。

　　回顧本周，商務部將10家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，並在政府採購活動中禁止採購46家美國企業生產的產品，作為對於美方增列「中國軍事企業清單」的反制。另一邊廂，商務部重申中美經貿磋商達成共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。

　　另外，第十七屆夏季達沃斯論壇6月23日至25日在遼寧大連舉辦。國務院總理李強在論壇開幕式發表致辭時強調，中國的產品有競爭力並非靠中國政府補貼；能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後正是新材料、動力電池、新型通訊等這些科技的突破。

　　國家發改委、能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，主要目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。兩部門預計「十五五」能源重點項目和新業態投資總規模超過20萬億元、全國電力裝機規模將達到54億千瓦；又指人工智能爆發式增長帶動用電量激增，將統籌能源資源配置與算力設施建設，多維度推進算電協同。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004868.22-3.03　
上證指數4027.26-2.2616211.95
深證成指15782.20-3.4419312.15
創業板指4194.21-4.07　
科創502032.28-1.65　
B股指數268.12-0.911.73
深證B指1112.81-1.331.56

《經濟通通訊社26日專訊》

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