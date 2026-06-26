《Ａ股行情》滬綜指收跌2.26%，本周累跌1.55%，創業板指收挫逾4%

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▷ 兩市成交額3.55萬億元，較上日縮量419億元
▷ 發改委、能源局印發新型能源體系規劃，目標2030年建成
A股市場今日震盪下挫，滬綜指收低2.26%，最多曾跌2.7%，低見4007點；本周累跌1.55%，終止兩周連漲。深成指也跌3.44%，創業板指收挫4.07%。兩市全日成交額見3.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量419億元或1.2%。
盤面上，鋰礦概念全日走低，富臨精工(深:300432)下跌超一成；金融、保險板塊跌幅居前，新華保險(滬:601336)跌逾6%。6月險企發債明顯提速，業內人士分析稱，在新會計準則和新金融工具準則落地後，保險公司淨資產和償付能力充足率波動或將加劇。玻璃基板概念逆勢走強，豬肉板塊盤中發力走高，今年以來，國家層面持續加碼生豬產能逆周期調控，力促豬價回歸合理區間。
回顧本周，商務部將10家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，並在政府採購活動中禁止採購46家美國企業生產的產品，作為對於美方增列「中國軍事企業清單」的反制。另一邊廂，商務部重申中美經貿磋商達成共識，雙方同意成立貿易理事會，並將在理事會項下討論對等降稅等合作。
另外，第十七屆夏季達沃斯論壇6月23日至25日在遼寧大連舉辦。國務院總理李強在論壇開幕式發表致辭時強調，中國的產品有競爭力並非靠中國政府補貼；能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後正是新材料、動力電池、新型通訊等這些科技的突破。
國家發改委、能源局印發《新型能源體系建設「十五五」規劃》，主要目標是到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。兩部門預計「十五五」能源重點項目和新業態投資總規模超過20萬億元、全國電力裝機規模將達到54億千瓦；又指人工智能爆發式增長帶動用電量激增，將統籌能源資源配置與算力設施建設，多維度推進算電協同。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4868.22
|-3.03
|上證指數
|4027.26
|-2.26
|16211.95
|深證成指
|15782.20
|-3.44
|19312.15
|創業板指
|4194.21
|-4.07
|科創50
|2032.28
|-1.65
|B股指數
|268.12
|-0.91
|1.73
|深證B指
|1112.81
|-1.33
|1.56
《經濟通通訊社26日專訊》
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