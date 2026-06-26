《Ａ股焦點》蘋果Mac、iPad加價中國加幅高達3500人民幣，蘋概股走低

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蘋果公司當地時間周四宣布對Mac、iPad等產品實施全球加價，以應對存儲芯片短缺致價格飆升帶來的壓力。據內媒報道，昨（25日）晚蘋果中國Apple Store在線商城突然進入「維護狀態」，無法正常瀏覽，而在完成維護和更新後，iPad及Mac產品價格明顯變動。其中，iPad（第11代）起售價由2999元（人民幣．下同）上漲至3799元，漲幅800元；iPad Air起售價由4799元上漲至5999元，漲幅1200元；iPad Pro起售價由8999元上漲至10799元，漲幅1800元。



同時，MacBook Neo起售價由4599元上漲至5499元，漲幅900元；MacBook Air起售價由8499元漲至9999元，漲幅1500元；MacBook Pro起售價由14499元漲至15999元，漲幅1500元；Mac mini起售價由4499元上漲至5999元，漲幅1500元；漲幅最高的產品為Mac Studio，由16499元上漲至19999元，漲幅3500元。



A股蘋果概念走低，福蓉科技(滬:603327)跌停，立訊精密(深:002475)挫近8%，勝宏科技(深:300476)、領益智造(深:002600)挫近6%，工業富聯(滬:601138)跌逾5%，東山精密(深:002384)跌逾4%。



*媒體解讀蘋果暗示之後還有產品漲價*



此外，科技媒體9to5Mac指出，在發送給彭博社等多家媒體的聲明中，蘋果公司表示：「涵蓋今天調價的iPad和Mac產品在內，我們現在到了需要開始上調部分產品價格的階段。」該媒體對此解讀為，後續蘋果公司可能會有新一輪漲價。由於iPhone、Apple Watch和AirPod未列入本輪調價名單，該媒體因此推斷，這些產品未來或有漲價的可能。

《經濟通通訊社26日專訊》