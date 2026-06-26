《Ａ股焦點》碳酸鋰期貨主力合約日內跌超6%，鋰礦概念走低

滬深股市鋰礦概念持續走低，永杉鋰業(滬:603399)挫超9%，天齊鋰業(深:002466)挫超7%，天華新能(深:300390)、盛新鋰能(深:002240)跌近7%，贛鋒鋰業(深:002460)跌近6%，華友鈷業(滬:603799)跌超5%，億緯鋰能(深:300014)跌超4%。
消息面上，廣期所碳酸鋰期貨主力合約日內跌超6%，現報145900元人民幣/噸。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 10:51
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消息面上，廣期所碳酸鋰期貨主力合約日內跌超6%，現報145900元人民幣/噸。
《經濟通通訊社26日專訊》
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