《中孟關係》李強晤孟加拉總理塔里克：支持有實力中企赴孟投資，拓展新興產業合作

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國務院總理李強25日下午在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的孟加拉國總理塔里克舉行會談。這是塔里克今年2月上任總理後首次訪華。



李強表示，中方堅定支持孟方走符合本國國情的發展道路，支持孟加拉國新一屆政府順利施政。面對當前複雜變化的國際環境，中方願同孟方一道堅持睦鄰友好，鞏固戰略互信，拓展務實合作，推動中孟關係不斷取得新的更大發展，更好造福兩國人民。



李強並指，中方願同孟方推進高質量共建「一帶一路」，穩步推動港口、水利等重大標誌性項目落地見效，發揮好兩國經貿合作聯委會等機制作用，用好用足中方零關稅政策，加強貿易、產供鏈、金融等領域合作，推動兩國共同發展繁榮。中方願進口孟方更多優質產品，支持有實力的中國企業赴孟投資，拓展新能源、數字經濟、人工智能、信息通訊等新興產業合作，希望孟方繼續為中資企業提供良好環境。雙方要加強醫療、教育、青年、文化等領域合作，努力提升民眾獲得感。中孟同為發展中國家，在國際事務中有著相似立場。中方願同孟方密切多邊協調配合，捍衛共同利益，促進發展中國家團結自強，為全球南方攜手發展作出更大貢獻。



*塔里克：期待深化貿易、投資等合作*



塔里克表示，發展對華友好關係是孟方對外政策的戰略優先。孟方感謝中方長期以來為孟經濟社會發展提供的寶貴支持，期待同中方密切高層往來，加強發展戰略對接，在共建「一帶一路」合作框架下，深化貿易、投資、基建、農漁、清潔能源等領域合作，擴大教育、醫療、體育等人文交流，推動孟中全面戰略合作夥伴關係不斷邁向更高水平。孟方高度贊同和支持習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，願同中方加強在聯合國等多邊平台溝通協作，促進地區和世界和平穩定發展。



會談後，兩國總理共同見證簽署了多項合作文件。

《經濟通通訊社26日專訊》