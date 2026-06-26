《中柬關係》趙樂際會見柬埔寨參議院主席洪森：加強戰略協作，共謀發展振興

中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際25日下午在北京會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。趙樂際表示，中方願同柬方一道，以兩黨兩國領導人達成的重要共識為指引，賡續傳統友誼，加強戰略協作，共謀發展振興。中國全國人大願同柬立法機構互學互鑑立法、監督等工作經驗，促進兩國人民相知相親，更好助力中柬命運共同體建設。



洪森表示，柬中建交以來，雙邊關係歷經國際風雲變幻考驗，提升為新時代全天候命運共同體。柬方堅定奉行對華友好政策，願同中方加強政黨、立法機構等交流合作，深化柬中鐵桿友誼。



洪森應中國共產黨邀請於6月25日至27日對中國進行正式友好訪問。中共中央聯絡部部長劉海星昨到機場接機。據《柬中時報》報道，陪同洪森訪問的代表團成員包括國王最高顧問兼人民黨副主席狄班，以及柬埔寨立法機構和政府多位高級官員。訪華期間，洪森將與中共總書記、中國國家主席習近平舉行會晤，並分別會見國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際，就深化中柬關係及共同關心的議題交換意見。洪森也將前往探望正在中國接受健康檢查和休養的國王西哈莫尼與太后莫尼列。

《經濟通通訊社26日專訊》