《中奧關係》王毅晤奧地利外長：冀奧方續為中歐關係發展發揮建設性作用

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中共中央政治局委員、外交部長王毅25日在北京同奧地利外長賴辛格舉行會談。王毅表示，中奧建交55年來，雙邊關係總體保持健康穩定發展，最重要的經驗就是相互尊重、平等相待，最有效的做法就是開放包容、互利共贏。雙方要秉持建交初心，保持高層交往，尊重彼此核心利益，深化互利合作，築牢兩國關係的社會和民意基礎，讓中奧友好傳統在新時期煥發新的活力。



王毅又指，當前國際形勢亂象頻生，和平發展遭遇嚴重衝擊。中歐關係的正確定位是夥伴而非對手，中國發展是歐洲的機遇而非挑戰。中方讚賞奧方奉行理性務實對華政策，希望奧方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。



王毅並稱，中方祝賀奧地利當選聯合國安理會非常任理事國，願同奧方加強溝通協作，共同維護聯合國權威，捍衛國際法治和公平正義，支持多邊主義和自由貿易。



*賴辛格：願同中方拓展經貿投資、綠色發展等合作*



賴辛格表示，奧地利高度重視發展對華關係，繼續奉行一個中國政策，願以兩國建交55周年為契機，同中方加強戰略對話，拓展經貿投資、綠色發展等各領域合作，不斷深化兩國可靠的友好戰略夥伴關係。奧企業願繼續深耕中國市場，參與中國式現代化建設。面對動盪世界，奧方期待同中方密切協作，履行好安理會非常任理事國職責，鞏固聯合國主導地位，推動大小國家攜手共促世界和平與發展。奧方願助力歐中開展坦誠對話，促進歐中關係穩定健康發展。



雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等深入交換了意見。



賴辛格6月22-26日應邀對中國進行正式訪問，先後到訪上海、蘇州、北京。

《經濟通通訊社26日專訊》