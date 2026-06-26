【人行操作】人行隔夜逆回購操作下周落地，市場關注會否成為新的政策利率錨

中國人民銀行隔夜逆回購操作工具將於下周一、二（29日、30日）正式落地，採用固定利率、數量招標。這標誌著公開市場工具箱進一步擴容，市場關注後續隔夜逆回購是否會代替7天品種成為新的政策利率錨。



《彭博》指出，當前7天期逆回購人行公開市場主要操作品種，這與歐美央行多以隔夜期限為操作目標不同。而在金融市場上，隔夜回購的成交量佔全市場比重超八成。此前人行已明確將隔夜回購利率作為市場代表利率。此次隔夜逆回購工具正式落地，可視為人行流動性管理框架的進一步完善，有助於提升貨幣政策操作的針對性，使調控更加精細化，從而增強政策傳導效率。



報道引述渣打銀行大中華策略主管及亞洲利率主管劉潔表示，「這是向更加類似美國的政策利率框架轉型的重要一步」，隔夜逆回購操作的引入，可能是逐步向新的事實性政策利率基準轉型的第一步，未來政策關注的核心或將轉向隔夜利率。



*華僑銀行：加強控制隔夜資金面，減少貨幣市場利率過度波動*



報道又指，考慮到隔夜回購利率的首次亮相正值半年末時點，人行此舉有助於平滑特殊時點資金波動，凸顯其呵護流動性的態度。



華僑銀行亞洲宏觀研究主管謝棟銘指出，隔夜逆回購將為人行提供直接調控隔夜資金狀況的手段，其目標包括提升流動性操作的精度、加強對隔夜資金面的控制，並減少貨幣市場利率的過度波動。



中國銀行間隔夜回購利率周四（25日）一度降至1.40%下方，尾盤微幅回到該政策利率一線；7天回購利率單日降幅勢創5月12日來最大。中國多數期限國債殖利率下行約1個基點，1年期國債殖利率對比中債估值降至2025年1月來低位。



*渣打：若利率低於1.25%將視為事實降息，關注會否常態化*



市場密切關注下周操作的隔夜逆回購利率水平。法國東方匯理銀行新興市場策略師張超預計，人行首次開展隔夜逆回購操作的利率很可能設定在1.3%左右。渣打銀行的劉潔稱，若其利率設定在1.25%或以下，將視為人行事實上已經實施了一次降息，此外關注該操作是否會成為常態化工具。



儘管新工具的出現意味著政策利率框架轉型邁出重要一步，但也有市場人士表示，隔夜逆回購利率要代替7天逆回購利率成為新政策利率可能仍需要較長過渡期。畢竟7天期逆回購利率仍是當前利率走廊以及境外央行回購工具等的關鍵基準。



*彭博：助降債券市場拋售風險，可增強人民幣債券吸引力*



與此同時，《彭博經濟研究》認為，隔夜逆回購操作應該有助於降低因流動性緊張引發債券市場拋售的風險，可增強人民幣債券作為避險資產的吸引力。配合其他旨在擴大開放的政策措施，此舉應該會使中國債券市場對海外投資者更具吸引力。將開展隔夜逆回購操作的時間安排在6月最後兩天，也反映出央行抑制流動性波動的用意，這樣的時間安排應該會對債券市場起到支撐作用。



人行行長潘功勝上周在陸家嘴論壇上表示，將進一步豐富公開市場操作工具箱，適時增加隔夜逆回購操作品種，更好地匹配銀行體系短期的流動性需求；並提出要優化公開市場臨時隔夜正、逆回購操作機制，創設境外央行回購工具。

《經濟通通訊社26日專訊》