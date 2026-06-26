《神州能源》能源局：「十五五」能源重點項目和新業態投資總規模料超20萬億

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國家發改委、國家能源局近日印發了《新型能源體系建設「十五五」規劃》（下稱《規劃》）。國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，由國家發改委黨組成員、國家能源局局長王宏志介紹「十五五」時期加快新型能源體系建設有關規劃情況，稱預計「十五五」能源重點項目和新業態投資保持穩步增長態勢，總規模超過20萬億元人民幣。



*料全國電力裝機規模2030年達54億千瓦*



王宏志表示，《規劃》提出總體目標，到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系，有力支撐能源強國建設。據了解，目前全國電力裝機規模已經突破40億千瓦，預計2030年將達到54億千瓦，其中，新能源裝機比重超過50%，成為電力裝機主體；非化石能源發電量比重達到50%，成為電量主體；煤炭和石油消費達峰。



*做好石能源開發儲備，堅持風光水核等多能並舉*



王宏志指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，能源需求還要持續增長。政府將重點做好三個方面工作：第一，是做好化石能源的「開發」和「儲備」。煤炭是穩定能源供應的最大底氣，要立足這一國情做好煤炭基地建設。油氣要加大國內勘探開發力度，穩定石油產量，增加天然氣供應。同時，還要加強能源儲備，健全油氣儲備體系，加強煤制油氣產能和技術儲備，完善煤炭產能儲備，這樣才能做到「風雨不動安如山」。



第二，是顯著提升非化石能源供給。政府將堅持風光水核等多能並舉，構建新型電力系統，促進新能源大規模高比例開發利用，加快推動新增用電量由清潔能源供應。第三，是擴大能源合作朋友圈。目前 中國油氣很大比例來自國際市場，政府將堅持能源進口多元化，加強與重點能源資源國的互利合作，與各國一道維護好能源運輸通道安全，保障開放條件下的能源安全。

《經濟通通訊社26日專訊》