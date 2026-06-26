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26/06/2026 11:14

《神州能源》能源局：AI爆發式增長帶動用電量激增，將推進算力設施與電力系統協同建設

　　國家發改委、國家能源局近日印發了《新型能源體系建設「十五五」規劃》（下稱《規劃》）。國家發改委黨組成員、國家能源局局長王宏志今日在國新辦記者會上介紹有關規劃情況。對於如何推進算電協同布局，助力人工智能發展，王宏志表示，當前人工智能和能源已經駛入雙向賦能的快車道。人工智能爆發式增長帶動用電量激增，例如讓人工智能生成5秒的高清視頻，其用電量就相當於為10部手機充電。針對這種爆發式增長，政府將按照「以電強算、以算促電」的要求，統籌能源資源配置與算力設施建設，多維度推進算電協同。

　　首先，在規劃布局上加強協同，西部地區統籌國家算力樞紐布局與大型新能源基地的規劃建設，推進算力設施與電力系統協同建設；東部地區推動分布式算力與分布式電源、微電網、虛擬電廠協同規劃，就近響應需求。其次，在政策體系上加強協同，鼓勵具備條件的算力設施綠電直連，支持算力設施參與綠電綠證交易；鼓勵算力設施作為靈活性調節資源參與電力市場，推動算力設施與新型電力系統良性互動。最後，在運行調節上加強協同，根據不同設計任務用電特徵和調節潛力，優化算力負荷的安排。
《經濟通通訊社26日專訊》

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