華能國電(00902)發行中期票據籌獲20億人幣，利率1.7%，供償還能源保供特別債

華能國電(00902)(滬:600011)公布，已於近日完成2026年度第四期中期票據（能源保供特別債）的發行。債券發行額為20億元人民幣，募集資金將全部用於償還能源保供特別債。



該集團指，票據期限為2+N年，單位面值為100元人民幣，發行利率為1.7%，債券通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。

《經濟通通訊社26日專訊》