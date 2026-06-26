華能國電(00902)發行中期票據籌獲20億人幣，利率1.7%，供償還能源保供特別債

華能國電(00902)(滬:600011)公布，已於近日完成2026年度第四期中期票據（能源保供特別債）的發行。債券發行額為20億元人民幣，募集資金將全部用於償還能源保供特別債。
該集團指，票據期限為2+N年，單位面值為100元人民幣，發行利率為1.7%，債券通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/06/2026 08:39
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該集團指，票據期限為2+N年，單位面值為100元人民幣，發行利率為1.7%，債券通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。
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