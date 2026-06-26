天能動力(00819)附屬天能股份發行債券籌獲3.4億人幣，年息1.6%

天能動力(00819)公布，附屬天能股份(滬:688819)發行2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期），總額3.4億元人民幣，扣除發行費用後，擬將用於償還應付票據。



該集團指，債券固定利率為每年1.6%，為期3年，不設定增信措施，經東方金誠國際信用評估評定，發行人的主體信用等級為「AAA」，評級展望為「穩定」，債券無評級。

《經濟通通訊社26日專訊》