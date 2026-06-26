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AH股新聞

26/06/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(25日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)4619.83
寒武紀(688256)3931.15
紫金礦業(601899)3773.07
海光信息(688041)2677.55
佰維存儲(688525)2449.44
中微公司(688012)2372.72
瀾起科技(688008)2225.85
中國巨石(600176)2204.86
工業富聯(601138)1957.07
三安光電(600703)1837.88
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6757.86
寧德時代(300750)4443.93
新易盛(300502)4330.42
北方華創(002371)3368.85
東山精密(002384)2948.51
立訊精密(002475)2859.20
通富微電(002156)2721.52
京東方A(000725)2491.05
天孚通信(300394)2146.34
三環集團(300408)2142.67

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

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