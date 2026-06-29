  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/06/2026 08:16

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2026年1-3月及2025年主要數據一覽：　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2026年第一季+5.0334193
    
 2025年全年+5.01401879
 第四季+4.5387911
 第三季+4.8354500
 第二季+5.2341778
 第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 第四季+5.4373726
 第三季+4.6341758
 第二季+4.7328838
 第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年5月+1.2 
(CPI)1-5月+1.0 
工業生產者出廠價格5月+3.9 
(PPI)1-5月+1.0 
社會消費品零售總額1-5月+1.4206031
城鎮固定資產投資1-5月-4.1178512
工業增加值1-5月+5.4 
貨幣供應　M25月底+8.6 
人民幣新增貸款5月 5200
 1-5月 91100
外匯儲備5月底 34422億美元
出口5月+19.43767.8億美元
 1-5月+15.517134億美元
進口5月+27.42713.5億美元
 1-5月+24.512616.9億美元
外貿1-5月順差4517.1億美元
FDI1-5月-8.63272.9
製造業採購經理指數5月50.0按月降0.3個百分點

【你點睇？】日本上調旅客出境稅應對過度旅遊，你是否支持？若香港仿效，你又是否支持？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 霍爾木兹海峽再起衝突，美伊互轟油價反彈

28/06/2026 11:35

中東戰火

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區