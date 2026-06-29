《神州頭條》財經報章頭版摘要：前5月規上工業企業利潤同比增長18.8%

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



6月份A股公司密集分紅，派現總額近5700億元

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截至6月28日發稿，Wind數據顯示，以除權除息日為基準，6月份已實施和即將實施2025年度分紅方案的上市公司超過1700家，累計派發現金紅利總額達5690億元(人民幣．下同)。業內人士認為，A股公司近期集中兌現對股東的回報，分紅節奏之密集、規模之可觀，折射出上市公司整體經營回穩、現金流充裕的積極態勢。數據顯示，6月29日至7月3日，超200家公司即將實施2025年度分紅方案，預計合計派現金額超800億元，投資者有望在二季度收官之際收獲一份實實在在的「現金禮包」。



1至5月全國物流運行延續向優提質發展態勢

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中國物流與採購聯合會發布的數據顯示，1至5月，全國社會物流總額146.6萬億元，按可比價格計算同比增長5.2%；5月當月增長4.3%，增速比上月加快0.1個百分點。年內累計增速保持5%以上，月間波動幅度有所收窄，運行穩定性較上年同期明顯增強。



前5月規上工業企業利潤同比增長18.8%

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國家統計局6月27日發布的數據顯示，1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額31439.6億元，同比增長18.8%。5月份，規模以上工業企業利潤同比增長21.1%。





《上海證券報》



前5個月規上工業企業利潤同比增長18.8%，電子行業貢獻率超過四成

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國家統計局日前發布最新數據顯示，1至5月，規模以上工業企業營業收入同比增長5.5%，利潤同比增長18.8%，較前4個月均有所加快。受人工智能、新能源等產業需求增加帶動，電子行業、原材料製造業利潤快速增長。專家表示，企業盈利總體向好，同時行業分化仍在持續，後續還須用足用好各項宏觀政策，支持中下游企業降本增效，推動產業升級與內需擴張。



布局萬億新賽道，共織算力「一張網」

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從中央到地方，從通信行業龍頭到互聯網大廠，從算力樞紐、節點到邊緣算力……近日上海證券報記者深入一線多層面採訪發現，作為萬億級新型基礎設施「新基石」，算力網正在開啟萬億量級投資周期，各方積極布局共織算力「一張網」。



支付出海邁入全球互聯互通新階段

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從早期簡單的收付款通道，到如今覆蓋全球的支付網絡，中國支付機構跟著中國企業闖非洲、下中東、進拉美，一邊啃下最複雜的跨境資金難題，一邊布局支付出海的全球化網絡。





《證券時報》



基金「中考」即將收官，有望創出歷史最佳業績

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還有兩個交易日，今年公募基金「中考」即將收官。目前來看，上半年基金的業績有望創出歷史最佳紀錄。





國資央企跑出實干加速度， 勾勒產業躍升新圖景

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6月28日，中國建材三條世界級高性能碳纖維生產線在中復神鷹連雲港基地集中投產，覆蓋通用、高強、高模三大主流碳纖維品類，補齊了國內高端碳纖維規模化產能短板。這是國資央企以實幹固根基、加快產業迭代升級的又一生動實踐。



築牢法治屏障，讓資本市場「看門人」真正守好門

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6月26日，十四屆全國人大常委會第二十三次會議表決通過修改注冊會計師法的決定，新法將於2027年1月1日起施行。此次系統性大修，以立法重塑行業規則、提高違法成本、壓實各方責任，將為資本市場高質量發展築牢財會監督法治屏障。

《經濟通通訊社29日專訊》